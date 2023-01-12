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20:06, 12 января 2023Экономика

Крупным компаниям захотели разрешить игнорировать недружественных акционеров

«Интерфакс»: в России могут разрешить не учитывать голоса недружественных акционеров
Центр международной торговли в Москве

Центр международной торговли в Москве. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В России хотят устранить проблему с принятием решений в крупных компаниях с иностранным участием, где недружественные акционеры отстранились от управления из-за санкций. Идея состоит в том, что предприятия могут получить возможность игнорировать голоса таких совладельцев, пишет «Интерфакс».

Согласно проекту, голоса недружественных совладельцев и выдвинутых ими в органы управления лиц до конца года не будут учитываться при определении кворума и результатов голосования, если это разрешат другие совладельцы компании.

Предложенные меры должны охватить более десяти крупных организаций из сфер энергетики, машиностроения и торговли, соответствующих ряду условий: доля «недружественных» акционеров составляет не более 50 процентов, объем выручки группы лиц российской организации превышает 100 миллиардов рублей, а российский совладелец притом находится под санкциями.

Проект президентского указа, которым может быть введена новая практика, подготовлен Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). По оценке организации, по словам источника агентства, под его действие попадет около 14 системообразующих совместных предприятий в России. Конкретный перечень в обращении в правительство РСПП не раскрывает, но указывает, что их иностранные совладельцы поддерживают инициативу из-за отсутствия возможности участвовать в принятии корпоративных решений в российских организациях.

Санкции создают сложности в том числе и при участии иностранных лиц в работе советов директоров: так, в декабре 2022 года французская компания TotalEnergies объявила, что готовится отозвать своих представителей из совета директоров российской «Новатэк». Они ранее уже воздерживались от участия в работе органа и не могли влиять в том числе на финансовые вопросы.

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Платон Щукин
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