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11:51, 9 декабря 2022Экономика

Французский гигант приготовился списать долю в «Новатэке» на миллиарды долларов

TotalEnergies отзовет представителей из «Новатэка» и спишет долю в компании

Фото: Lucien Libert / Reuters

Французская компания TotalEnergies готовится отозвать своих представителей из совета директоров российской «Новатэк», а также списать свою долю в предприятии. С соответствующим сообщением выступил сам европейский энергетический гигант.

TotalEnergies владеет 19,4-процентной долей в «Новатэке», однако в силу действующих соглашений акционеров не может продать ее. Два представителя компании в совете директоров ранее уже воздерживались от участия в работе органа в связи с санкциями, последовавшими за началом военной операции России на Украине. Они не могли влиять в том числе на финансовые вопросы, и потому их решено отозвать.

В результате TotalEnergies больше не будет отражать в отчетности свою долю в российской компании, что приведет к обесценению активов на сумму в 3,7 миллиарда долларов в четвертом квартале текущего года, говорится в сообщении.

В ноябре гендиректор TotalEnergies объяснял, что его предприятие продолжает работать в России, чтобы обеспечивать поставки энергоносителей в Европу, и постепенно планирует уйти из страны. О решении отказаться от закупок нефти и нефтепродуктов притом было объявлено еще в марте, как и об отказе от новых инвестиций. В августе TotalEnergies продала «Новатэку» свою 49-процентную долю в компании «Тернефтегаз», занимающуюся проектом разработки Термокарстового месторождения.

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Платон Щукин
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