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Французский гигант продал долю в российском проекте конкуренту «Газпрома»

Французская TotalEnergies продала 49-процентную долю в компании «Тернефтегаз» «Новатэку»

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Французская компания TotalEnergies продала свою 49-процентную долю в компании «Тернефтегаз», занимающуюся проектом разработки Термокарстового месторождения, российскому «Новатэку», который считается конкурентом «Газпрома». О сделке европейский гигант сообщил на своем сайте.

Это подтвердил «Новатэк». «В результате, "Новатэк" будет владеть 100 процентами ЗАО "Тернефтегаз"», — уточняется в публикации.

Согласно уточнению французской компании, российские власти дали свое согласие на продажу 25 августа. 26 августа обе стороны подписали соглашение о приобретении, закрытие сделки ожидается в сентябре. TotalEnergies, как многие другие компании, сворачивает сотрудничество с Россией после начала военной операции Москвы на Украине.

Соглашение о создании совместного предприятия для разработки Термокарстового газоконденсатного месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе компании подписали в 2009 году. Добыча после выхода на полную мощность в 2015 году составляет 2,3 миллиарда кубометров газа и 800 тысяч тонн конденсата в год.

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Платон Щукин
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Французский гигант продал долю в российском проекте конкуренту «Газпрома»
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