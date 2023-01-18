Воспитательница детсада в Броварах описала момент падения вертолета

Воспитательница в Броварах о падении вертолета: сначала все гудело, затем — зарево и взрыв

Воспитательница детского сада в городе Бровары Киевской области, рядом с зданием которого рухнул вертолет с высшим руководством МВД Украины, рассказала о произошедшем. Момент падения вертолета она описала в разговоре с украинским изданием «Страна.ua».

По словам очевидицы, авиакатастрофа произошла в 8:00 по местному времени (9:00 мск). В это время детский сад принимал воспитанников.

«Сначала все гудело, будто что-то летит. Мы притихли, а потом после зарева услышали взрыв. Все прилегли, затем эвакуировались в укрытие быстренько», — поделилась воспитательница.

По ее словам, к моменту катастрофы детский сад успел принять четверых детей. Родители сразу их забрали.

Вертолет рухнул в Броварах утром в среду, 18 января. Он упал рядом с детским садом, в результате чего здание загорелось.

Позже в МВД Украины сообщили, что на борту рухнувшего вертолета находились глава МВД страны Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин. В результате катастрофы они погибли. Помимо них, по последним данным, скончались 16 человек, еще 29 пострадали.