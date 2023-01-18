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19:06, 18 января 2023Силовые структуры

Бывшему полковнику СКР отменили приговор за взятку в два миллиона рублей

Суд отменил приговор экс-главе свердловского СК Бусылко в виде 8,5 года за взятку в 2 млн

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Челябинске Седьмой кассационный суд отменил приговор в виде 8,5 года лишения свободы бывшему заместителю главы управления Следственного комитета (СК) России по Свердловской области Михаилу Бусылко, осужденному за получение взятки в два миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Дело направлено на пересмотр из-за существенных нарушений уголовного закона. Вместе с экс-полковником СК по нему были осуждены бывшие зампрокурора региона Дмитрий Чуличков, получивший 9 лет, и адвокат Владислав Вострецов, приговоренный к 9,5 года.

9 августа 2021 года Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес им приговор за коррупцию. По версии следствия, бизнесмен Виталий Трухин обратился за помощью к Вострецову, который в прошлом был начальником следственного отдела СКР по Верхней Пышме. Его просили посодействовать с возобновлением расследования уголовного дела о хищении активов металлургического завода имени Бардина.

Адвокат привлек Бусылко, пообещав ему денежное вознаграждение. В итоге заместитель прокурора Свердловской области Дмитрий Чуличков подписал постановление о возобновлении расследования. Бусылко получил взятку несколькими траншами.

Бусылко и Вострецова задержали 30 ноября 2019 года. Позднее Генпрокуратура провела проверку в отношении Чуличкова и отстранила его от исполнения служебных обязанностей.

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Любовь Ширижик
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