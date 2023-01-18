Бывший американский генерал призвал многократно усилить Украину

Экс-главком ОВС НАТО Кларк: Запад должен предоставить Украине больше вооружений

Запад и его союзники должны многократно усилить Украину и предоставить намного больше вооружений, чем те объемы, что уже переданы Киеву. К этому призвал бывший главнокомандующий объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк, сообщает CNN.

«Мы должны дать Украине оружие, чтобы вытеснить Россию. Россия не смягчается в том, что она делает, Путин мобилизует больше сил. Он планирует еще одно наступление. Здорово, что мы даем им десять британских танков. Всего десять? Украине нужно 300, 500 танков. Здорово, что мы пытаемся послать им еще несколько гаубиц, но этого недостаточно. Мы должны серьезно отнестись к этому», — заявил американский экс-главком.

Ранее заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что союзники по альянсу должны увеличить производство военной техники и боеприпасов для защиты Украины и обеспечения собственной безопасности. «Мы должны значительно расширить нашу промышленность, производящую оружие и боеприпасы, чтобы восполнить наши запасы», — сказал он на открытии заседания Военного комитета НАТО в среду, 18 января.