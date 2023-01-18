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05:33, 18 января 2023Наука и техника

В России начнут массово выпускать IP-камеры видеонаблюдения

«Известия»: в России к концу 2023 года начнут массово выпускать IP-камеры видеонаблюдения

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Массовое производство IP-камер видеонаблюдения и их внедрение начнется в России к концу 2023 года. Об этом в среду, 18 января, пишут «Известия» со ссылкой на дорожную карту «Новое индустриальное программное обеспечение», утвержденную правительством в декабре 2022 года.

По данным издания, за реализацию проекта отвечает Минцифры. Серийный выпуск IP-камер должен быть налажен в 2023-2024 годах, а также выстроены каналы их сбыта. За этот же период заказчикам должно быть поставлено не менее одного миллиона таких устройств. В следующем году планируется наладить производство и поставки камер с улучшенными характеристиками, а именно с изменяемым фокусным расстоянием объектива.

В качестве соорганизаторов проекта и заказчиков камер в документе указаны «Ростелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг», предоставляющие клиентам услуги видеонаблюдения. В пресс-службе «Ростелекома» изданию пояснили, что компании являются якорными заказчиками в рамках проекта и призваны обеспечить спрос. Параметры проектов находятся на стадии согласования и говорить о деталях пока преждевременно, подчеркнул представитель компании.

В пресс-службе Минцифры сообщили изданию, что производством камер займется ООО «Электра». Операторы связи планируют устанавливать камеры на улицах по заказу городских властей, а также на государственных и частных территориях, если у владельца есть такой запрос.

Ранее сообщалось, что курение сигарет и вейпов в неположенных местах в России начнут отслеживать с помощью камер видеонаблюдения. В настоящее время начинается разработка прототипа системы, позволяющей оперативно отловить нарушителя и подать сигнал в соответствующие органы или ответственным за безопасность.

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Марина Совина
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