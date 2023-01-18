Путин рассказал о краже продуктовой карточки у его мамы во время блокады

Путин рассказал о краже продуктовой карточки у его мамы во время блокады Ленинграда

Президент России Владимир Путин рассказал, как во время блокады Ленинграда неизвестный украл у его мамы продуктовую карточку. Слова главы государства во время осмотра экспозиции в музее обороны и блокады Ленинграда приводит ТАСС.

«У мамы карточку украли. Она подошла получать хлеб, ее кто-то ударил по руке, выхватил и убежал», — поделился президент после рассказа губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о том, что в те времена цвет продуктовых карточек меняли каждый месяц, чтобы избежать обманных схем.

В музее Путин проводит встречу с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и общественниками.

18 января глава государства прибыл в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию прорыва блокады. Путин возложил цветы к «Рубежному камню», монументу «Мать-Родина», а также к братской могиле на Пискаревском кладбище, где похоронен его брат.