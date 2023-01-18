Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:45, 18 января 2023Бывший СССР

Кабмин Украины назначил исполняющего обязанности главы МВД

Кабмин Украины назначил начальника Нацполиции Клименко исполняющим обязанности главы МВД
Игорь Клименко

Игорь Клименко. Фото: Enero201 / Wikipedia

Кабинет министров Украины назначил начальника Национальной полиции Игоря Клименко исполняющим обязанности главы Министерства внутренних дел страны. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Правительство назначило Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел — главой Национальной полиции Украины. И возложил на него исполнение обязанностей министра внутренних дел», — написал премьер.

Он отметил, что представление о назначении нового министра будет внесено в парламент после обсуждения.

Вертолет, на борту которого находился министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и несколько других представителей ведомства, потерпел крушение в Броварах 18 января. В офисе президента Украины сообщили, что вертолет направлялся в Харьков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о растущих потребностях России в боевой технике
В Москве сократилась доля одного вида жилья
В отелях Таиланда столкнулись с острой нехваткой персонала
Девушка покопалась в мусоре из универмага и удивила подписчиков находками
Российский город оказался затянут дымом из-за пожара на мусорном полигоне
Художник достал камни из почек и сделал из них Стоунхендж
Пьяный пассажир попытался придушить стюардессу в самолете и угодил в тюрьму
Продюсер «Аватара» высказался о возможном участии Вина Дизеля во франшизе
Россиянин ударил отца кружкой и сломал ему ребра
Стримера задержали за оскорбление армии России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.