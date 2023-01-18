Кабмин Украины назначил исполняющего обязанности главы МВД

Кабмин Украины назначил начальника Нацполиции Клименко исполняющим обязанности главы МВД

Кабинет министров Украины назначил начальника Национальной полиции Игоря Клименко исполняющим обязанности главы Министерства внутренних дел страны. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Правительство назначило Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел — главой Национальной полиции Украины. И возложил на него исполнение обязанностей министра внутренних дел», — написал премьер.

Он отметил, что представление о назначении нового министра будет внесено в парламент после обсуждения.

Вертолет, на борту которого находился министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и несколько других представителей ведомства, потерпел крушение в Броварах 18 января. В офисе президента Украины сообщили, что вертолет направлялся в Харьков.