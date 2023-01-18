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20:11, 18 января 2023Путешествия

Мужчина поехал отмечать годовщину свадьбы и умер при загадочных обстоятельствах

NYP: американский турист поехал с женой в Мексику и умер при странных обстоятельствах
Elliot Blair

Elliot Blair. Фото: Go Fund Me

Американский турист поехал в отпуск вместе с женой в Мексику и умер при странных обстоятельствах. Об этом пишет New York Post (NYP).

33-летний адвокат из Калифорнии Эллиот Блэр отправился вместе с супругой в Мексику отмечать годовщину свадьбы. Молодые люди остановились в отеле неподалеку от города Росарито. В субботу, 14 января, стало известно о смерти американца — полиция не раскрыла подробности его гибели, однако местные СМИ сообщили, что мужчина скончался в результате случайного падения с третьего этажа гостиницы.

Загадочные обстоятельства смерти побудили близких и друзей Блэра привлечь внимание общественности к происшествию — они считают, что турист стал «жертвой жестокого преступления». Родственники недоумевают, почему власти так быстро признали кончину калифорнийца простым несчастным случаем. Семья путешественника продолжает требовать оглашения подробностей расследования дела.

Ранее в январе российский турист в одиночку поехал на отдых в тайскую Паттайю и умер в отеле при загадочных обстоятельствах. По словам родственников мужчины, 1 января турист перестал выходить на связь, спустя девять дней он был найден мертвым в собственном номере.

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Дарья Рыбак
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