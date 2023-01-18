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18:42, 18 января 2023Бывший СССР

На Украине осудят экс-депутата за попытку подкупить мэра Днепропетровска

На Украине осудят экс-депутата Рады Микитася за попытку подкупить мэра Днепропетровска

Фото: Shutterstock

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины направила в суд обвинительный акт против бывшего депутата Верховной Рады страны Максима Микитася, который пытался подкупить мэра Днепропетровска Бориса Филатова. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«22 миллиона евро — одна из рекордных сумм предлагаемой неправомерной выгоды, зафиксированной правоохранителями на Украине. Эти средства должны были обеспечить "лояльность" мэра при заключении с подконтрольными нардепу компаниями контракта по строительству метрополитена в Днепре (Днепропетровске — прим. «Ленты.ру») вне конкурса», — приводит издание заявление Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Экс-депутату грозит до четырех лет лишения свободы. Как отмечается, Микитась также является фигурантом дела о завладении 81 миллионом гривен средств Нацгвардии, которое сейчас рассматривается в высшем антикоррупционном суде (ВАКС).

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) задержала замглавы Одесской областной администрации Олега Муратова. Его подозревают во взятке, средства передала депутат облсовета от фракции «Слуга народа» Ирина Зинченко. Муратов был помещен в изолятор временного содержания.

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Кристина Есикова
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