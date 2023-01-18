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11:10, 18 января 2023Бывший СССР

Появились кадры пожара после падения вертолета в Киевской области

В сети опубликовали видео пожара на месте падения вертолета в Броварах Киевской области

Видео пожара на месте падения вертолета в городе Бровары Киевской области опубликовал Telegram-канал «Политика страны». На кадрах видно значительную площадь возгорания и слышны крики людей.

Вертолет в Броварах упал утром 18 января, в результате загорелось здание детского сада. Произошедшее подтвердили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

Вскоре стало известно о первом погибшем. По предварительным данным местной полиции, среди детей никто не пострадал.

Василий Мека
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