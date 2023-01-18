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10:46, 18 января 2023Бывший СССР

Стало известно о погибшем в результате падения вертолета у детсада под Киевом

Один человек погиб в результате падения вертолета вблизи детсада в Броварах под Киевом

Кадр: Telegram-канал Magnolia TV

В результате падения вертолета возле детского сада в Броварах под Киевом погиб один человек. Об этом сообщает украинский телеканал «Рада» со ссылкой на данные Национальной полиции Украины.

По предварительным данным местной полиции, среди детей никто не пострадал.

О падении вертолёта в Броварах стало известно утром 18 января. В результате происшествия загорелось здание находящегося рядом детского сада. В настоящее время известно о пяти пострадавших.

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Алевтина Запольская
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