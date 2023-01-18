Стало известно о погибшем в результате падения вертолета у детсада под Киевом

Один человек погиб в результате падения вертолета вблизи детсада в Броварах под Киевом

В результате падения вертолета возле детского сада в Броварах под Киевом погиб один человек. Об этом сообщает украинский телеканал «Рада» со ссылкой на данные Национальной полиции Украины.

По предварительным данным местной полиции, среди детей никто не пострадал.

О падении вертолёта в Броварах стало известно утром 18 января. В результате происшествия загорелось здание находящегося рядом детского сада. В настоящее время известно о пяти пострадавших.