Названы четыре города с подешевевшими небольшими квартирами

«Мир квартир»: небольшие квартиры на вторичном рынке подешевели в 4 из 70 городов России

За 2022 год студии и небольшие квартиры (площадью до 32 квадратных метров) на вторичном рынке подешевели только в четырех из 70 крупнейших городов России. Населенные пункты, где стало выгоднее купить такую недвижимость, назвали эксперты портала «Мир квартир» в своем исследовании.

Сильнее всего малогабаритное жилье подешевело в Белгороде — на 2,9 процента. Другими городами, где цена «квадрата» небольших квартир уменьшилась, оказались Севастополь (минус 2,6 процента), Краснодар (минус 1,8 процента) и Москва (минус 1,8 процента).

В целом в крупнейших городах России средняя стоимость одного квадратного метра в подобных объектах за год выросла на 12,7 процента, до 102,5 тысячи рублей. Сильнее всего показатель увеличился в Кирове (плюс 31,2 процента), Кемерове (плюс 27 процентов), Владикавказе (плюс 25,5 процента), Рязани (плюс 25 процентов), Вологде (плюс 23,7 процента), Ростове-на-Дону (плюс 23,6 процента), Якутске (плюс 23,5 процента), Челябинске (плюс 23,4 процента), Барнауле (плюс 23,4 процента) и Ставрополе (плюс 23,1 процента).

Незначительно студии и маленькие квартиры подорожали в Московской области (плюс 2 процента), Санкт-Петербурге (плюс 3,4 процента), Туле (плюс 3,6 процента), Владивостоке (плюс 4,5 процента), Хабаровске (плюс 5,4 процента), Сочи (плюс 6 процентов), Симферополе (плюс 6,2 процента), Череповце (плюс 8 процентов), Калининграде (плюс 8,5 процента) и Ижевске (плюс 8,7 процента). По данным аналитиков, в среднем по России такие объекты стоят 2,8 миллиона рублей.

«Спрос на маленькие квартиры на вторичном рынке остается сравнительно высоким — их всегда можно покупать как средство помещения капитала, к тому же отлично подходящее для сдачи в аренду. Однако большого роста цен на них в 2023 году мы не ждем, так как на "вторичке" нет льготного ипотечного кредитования», — прокомментировал гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Ранее эксперты госкомпании «Этажи» назвали города России с самыми большими квартирами в новостройках. Лидером рейтинга оказался Красноярск — средняя площадь проданного на первичном рынке объекта там достигла 48,9 квадратного метра. Городом с самыми большими квартирами также назвали Омск — средний показатель оценили в 45,9 квадратного метра. Топ-3 списка замкнули Самара и Москва, где были проданы квартиры средним метражом в 44,1 «квадрата».

