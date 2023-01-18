Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:18, 18 января 2023Среда обитания

Названы четыре города с подешевевшими небольшими квартирами

«Мир квартир»: небольшие квартиры на вторичном рынке подешевели в 4 из 70 городов России

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

За 2022 год студии и небольшие квартиры (площадью до 32 квадратных метров) на вторичном рынке подешевели только в четырех из 70 крупнейших городов России. Населенные пункты, где стало выгоднее купить такую недвижимость, назвали эксперты портала «Мир квартир» в своем исследовании.

Сильнее всего малогабаритное жилье подешевело в Белгороде — на 2,9 процента. Другими городами, где цена «квадрата» небольших квартир уменьшилась, оказались Севастополь (минус 2,6 процента), Краснодар (минус 1,8 процента) и Москва (минус 1,8 процента).

В целом в крупнейших городах России средняя стоимость одного квадратного метра в подобных объектах за год выросла на 12,7 процента, до 102,5 тысячи рублей. Сильнее всего показатель увеличился в Кирове (плюс 31,2 процента), Кемерове (плюс 27 процентов), Владикавказе (плюс 25,5 процента), Рязани (плюс 25 процентов), Вологде (плюс 23,7 процента), Ростове-на-Дону (плюс 23,6 процента), Якутске (плюс 23,5 процента), Челябинске (плюс 23,4 процента), Барнауле (плюс 23,4 процента) и Ставрополе (плюс 23,1 процента).

Материалы по теме:
Миллионы россиян хотят купить квартиру, но боятся. Что пугает их чаще всего?
Миллионы россиян хотят купить квартиру, но боятся.Что пугает их чаще всего?
11 ноября 2022
«Она должна напоминать отель» Какие уловки помогают риелторам сдать квартиру в России по заоблачным ценам?
«Она должна напоминать отель»Какие уловки помогают риелторам сдать квартиру в России по заоблачным ценам?
10 января 2023

Незначительно студии и маленькие квартиры подорожали в Московской области (плюс 2 процента), Санкт-Петербурге (плюс 3,4 процента), Туле (плюс 3,6 процента), Владивостоке (плюс 4,5 процента), Хабаровске (плюс 5,4 процента), Сочи (плюс 6 процентов), Симферополе (плюс 6,2 процента), Череповце (плюс 8 процентов), Калининграде (плюс 8,5 процента) и Ижевске (плюс 8,7 процента). По данным аналитиков, в среднем по России такие объекты стоят 2,8 миллиона рублей.

«Спрос на маленькие квартиры на вторичном рынке остается сравнительно высоким — их всегда можно покупать как средство помещения капитала, к тому же отлично подходящее для сдачи в аренду. Однако большого роста цен на них в 2023 году мы не ждем, так как на "вторичке" нет льготного ипотечного кредитования», — прокомментировал гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Ранее эксперты госкомпании «Этажи» назвали города России с самыми большими квартирами в новостройках. Лидером рейтинга оказался Красноярск — средняя площадь проданного на первичном рынке объекта там достигла 48,9 квадратного метра. Городом с самыми большими квартирами также назвали Омск — средний показатель оценили в 45,9 квадратного метра. Топ-3 списка замкнули Самара и Москва, где были проданы квартиры средним метражом в 44,1 «квадрата».

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Высшее руководство МВД Украины погибло при крушении вертолета под Киевом
Путин встретился с ветеранами в Петербурге
Володин поручил внести в Госдуму предложения о запрете вейпов
В офисе Зеленского раскрыли маршрут упавшего в Броварах вертолета
В Госдуме Монеточку назвали ломанным грошом из-за «антироссийских лозунгов»
Назван возможный уровень предельных цен на российские нефтепродукты
В Финляндии создадут сеть складов с медикаментами на случай ядерных аварий
Покинувшие ЛНР военнослужащие стали фигурантами дела о дезертирстве
Лавров назвал войну самым трагичным словом года
Россиянин напал на школьницу в переполненном автобусе и сломал ей очки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.