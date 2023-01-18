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13:27, 18 января 2023Путешествия

Российский круизный лайнер врезался в пристань в Турции

Прибывший из России круизный лайнер Astoria Grande врезался в пристань в турецкой Амасре

Фото: Astoria Grande

Круизный лайнер Astoria Grande, прибывший в Турцию из России два дня назад, врезался в пристань при подходе к турецкому порту Амасра. Об этом 18 января сообщает телеканал Habertürk.

Причиной инцидента стал сильный шторм. По предварительной информации, пострадавших в происшествии нет, на момент ЧП на борту находились 668 человек. В настоящее время ремонтные команды оценивают полученный в результате столкновения ущерб.

Astoria Grande, принадлежащая компании Miray Cruises, начала ходить из Сочи в Стамбул в июле 2022 года. В настоящее время это единственный лайнер, осуществляющий морские круизы из России за границу. Теперь компания намерена расширить маршрутную сеть и предлагать круизы в Египет.

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Зарина Дзагоева
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