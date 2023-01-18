Греческая теннисистка на Australian Open пожаловалась на россиянку

Гречанка Саккари пожаловалась на крики россиянки Шнайдер во время матча Australian Open

Греческая теннисистка Мария Саккари пожаловалась судье на поведение россиянки Дианы Шнайдер во время матча Australian Open-2023. Ее слова передает Eurosport.

Саккари выразила недовольство тем, что Шнайдер кричала в ее сторону. «Если она еще раз закричит мне в лицо... Нет, она идет в мою сторону. Если это еще раз повторится, я вызову супервайзера», — заявила она. Греческая спортсменка отметила, что россиянка перестала кричать после ее жалобы.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:5, 6:3 в пользу греческой теннисистки. Спортсменки провели на корте 2 часа 33 минуты.

Ранее Федерация тенниса Австралии запретила болельщикам приносить российские и белорусские флаги на трибуны из-за жалоб украинских зрителей. Организаторы напомнили, что изначально фанаты из России и Белоруссии могли приносить флаги, но им было запрещено размахивать ими, чтобы не создавать помехи для других болельщиков.

Россияне выступают на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA), в том числе на Australian Open, в нейтральном статусе. Спортсмены лишены флага и гимна.