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13:34, 18 января 2023Россия

В Соледаре взяли в плен иностранных наемников

Врио главы ДНР Пушилин сообщил о взятых в плен в Соледаре иностранных наемниках

Фото: Maxar Technologies / Reuters

В Соледаре были взяты в плен иностранные наемники. Об этом врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в эфире Первого канала.

Он не стал указывать точное количество взятых в плен бойцов, однако подчеркнул, что уничтоженных иностранных наемников оказалось больше, чем плененных.

17 января стало известно о полном переходе территории Соледара под контроль Вооруженных сил России. Позднее в Минобороны РФ сообщили, что российские штурмовые отряды также взяли под контроль населенный пункт Соль в ДНР.

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Алевтина Запольская
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