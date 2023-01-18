В Соледаре взяли в плен иностранных наемников

Врио главы ДНР Пушилин сообщил о взятых в плен в Соледаре иностранных наемниках

В Соледаре были взяты в плен иностранные наемники. Об этом врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в эфире Первого канала.

Он не стал указывать точное количество взятых в плен бойцов, однако подчеркнул, что уничтоженных иностранных наемников оказалось больше, чем плененных.

17 января стало известно о полном переходе территории Соледара под контроль Вооруженных сил России. Позднее в Минобороны РФ сообщили, что российские штурмовые отряды также взяли под контроль населенный пункт Соль в ДНР.