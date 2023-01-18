Мерил Стрип сыграет в третьем сезоне «Убийств в одном здании»

Мерил Стрип сыграет в третьем сезоне сериала «Убийства в одном здании»

Американская актриса Мерил Стрип сыграет в третьем сезоне сериала «Убийства в одном здании». Об этом сообщила ее коллега, певица и актриса Селена Гомес, в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка, которая исполнила одну из главных ролей молодой художницы Мейбл Моры в предыдущих сезонах проекта, опубликовала фотографию с обновленным актерским составом, участницей которого стала Стрип. О том, какую именно героиню сыграет 73-летняя актриса, — пока неизвестно.

Дата премьеры продолжения сериала назначена на лето 2023 года.

«Убийства в одном здании» — проект Стива Мартина и Джона Роберта Хоффмана, снятый в жанре детективной комедии, главные роли в котором исполнили сам Мартин, Селена Гомес и Мартин Шорт. Премьера сериала состоялась на стриминговом сервисе Hulu 31 августа 2021 года.

В конце декабря прошлого года Мерил Стрип попала в список 50 величайших актеров всех времен, который был составлен журналом Empire на основе результатов голосования читателей.