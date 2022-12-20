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19:04, 20 декабря 2022Культура

Опубликован список величайших актеров всех времен

Журнал Empire опубликовал список величайших актеров всех времен
Роберт Де Ниро

Роберт Де Ниро. Кадр: фильм «Казино»

Журнал Empire опубликовал неранжированный список из 50 величайших актеров всех времен — он был основан на результатах голосования читателей.

В перечень вошли Дензел Вашингтон, Том Хэнкс, Мэрилин Монро, Роберт Де Ниро, Бетт Дэвис, Натали Портман, Джин Хэкмен, Хит Леджер, Кэтрин Хепберн, Том Круз, Леонардо Ди Каприо, Тильда Суинтон, Сэмюэл Л. Джексон, Тосиро Мифунэ, Николас Кейдж, Хамфри Богарт, Виола Дэвис, Кейт Бланшетт, Марлон Брандо, Алек Гиннесс, Майкл Кейн, Мишель Йео, Том Харди, Грета Гарбо, Филип Сеймур Хоффман, Джек Николсон, Мерил Стрип, Кристиан Бэйл, Мишель Уильямс, Энтони Хопкинс, Гари Олдман, Флоренс Пью, Сидни Пуатье, Джулианна Мур, Шах Рукх Кхан, Бастер Китон, Шарлиз Терон, Лоуренс Оливье, Кейт Уинслет, Пенелопа Крус, Аль Пачино, Фрэнсис Макдорманд, Хоакин Феникс, Ингрид Бергман, Морган Фриман, Пол Ньюман, Оливия Колман, Дэниэл Дэй-Льюис, Джеймс Стюарт и Николь Кидман.

Ранее киносайт IMDb опубликовал список самых популярных актеров 2022 года. Перечень был составлен на основе количества просмотров страниц тех или иных звезд. Рейтинг возглавила Ана де Армас. Первое место ей принесла роль Мэрилин Монро в фильме «Блондинка».

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Марина Погосян
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