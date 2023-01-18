Появились подробности обмана российской фигуристки на 780 тысяч рублей

Мошенники похитили у фигуристки Тарасовой 780 тысяч рублей под угрозой уголовного дела

Телефонные мошенники обвинили фигуристку Евгению Тарасову в спонсировании серии терактов на Украине и потребовали от нее 780 тысяч рублей за молчание. Подробности обмана спортсменки в среду, 18 января, сообщает MK.RU.

По данным издания, 13 января Тарасовой позвонил неизвестный и, представившись капитаном юстиции, сообщил о возбуждении в отношении нее уголовного дела. Обвинения спортсменка получила якобы за то, что на ее имя были открыты кредиты, деньги с которых ушли на поддержку ВСУ.

Мошенник предложил помочь прекратить преследование, однако для этого от Тарасовой требовалось перевести крупную сумму на специальный счет. Сообщать кому-либо о сделке было запрещено. Отпросившись с тренировки, спортсменка поехала в банк, где двумя транзакциями отправила злоумышленникам деньги. О том, что она стала жертвой обмана, Тарасова поняла, когда рассказала о произошедшем тренеру.

16 января сообщалось, что решившего заказать проститутку студента из Красногорска обманули на 200 тысяч рублей.