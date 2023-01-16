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17:37, 16 января 2023Силовые структуры

Российского студента обманули на 200 тысяч рублей при заказе проститутки

Решившего заказать проститутку студента из Красногорска обманули на 200 тысяч рублей

Фото: Shutterstock

В Московской области полицейские разбираются в обстоятельствах мошенничества в отношении 18-летнего российского студента, которого обманули при попытке заказать проститутку. Об этом в понедельник, 16 января, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, молодой житель Красногорска нашел в интернете проститутку. Когда он позвонил по указанному номеру, сутенер потребовал предоплату в 3000 рублей, после чего назвал адрес девушки. Уже в дороге жертве обмана снова позвонили и велели внести страховой залог, затем потребовали еще денег. Суммы варьировались от 19 900 до 38 980 рублей. Позже мошенники пригрозили рассказать обо всем родителям, если студент снова не осуществит транш. Общая сумма ущерба составила 200 тысяч рублей.

Поскольку звонки и требования новых выплат не прекращались, юноша решил отправиться в полицию и написать заявление о случившемся. Ведется следствие.

8 декабря сообщалось, что в Омске 32-летний местный житель обратился в полицию после угроз и вымогательства со стороны «смотрящего за городом», тот требовал оплатить бронь незаказанной проститутки.

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Владимир Седов
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Российского студента обманули на 200 тысяч рублей при заказе проститутки
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