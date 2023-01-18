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18:51, 18 января 2023Бывший СССР

В Броварах объявили трехдневный траур после крушения вертолета

Мэр города Бровары Сапожко заявил о трехдневном трауре после крушения вертолета в городе

Фото: Nacho Doce / Reuters

В Броварах Киевской области объявили трехдневный траур после крушения вертолета. Об этом заявил мэр города Игорь Сапожко, передает Telegram-канал Klymenko Time.

«В Броварах в связи с сегодняшней трагедией объявили трехдневных траур», — сказано в сообщении. Ранее в украинской Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) уточнили, что в результате происшествия погибли 14 человек, один из которых — ребенок, пострадали 25 жителей, в их числе 11 детей. Поисково-спасательные работы на месте крушения завершены, отметили в ГСЧС.

Вертолет упал в городе утром в среду, 18 января, рядом с детским садом и жилыми домами. После этого в здании произошел пожар. Позже МВД Украины опубликовало список погибших при крушении вертолета. В их числе — глава министерства Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин. Также на борту находились госсекретарь ведомства Юрий Лубкович и замруководителя Патронатной службы Татьяна Шутяк.

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Кристина Есикова
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