Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:37, 18 января 2023Россия

Начальник Генштаба описал взаимодействие ЧВК «Вагнер» и Минобороны

Начальник Генштаба Герасимов заявил, что ЧВК «Вагнер» не входит в состав ВС России

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» не входит в состав Вооруженных сил России. Об этом заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов, его разъяснение приводит депутат Евгений Ступин.

По словам депутата, в декабре он получил обращения от граждан, чьи родственники, заключившие контракты с ЧВК, перестали выходить на связь. Ступин отметил, что информацию об их местоположении в самой ЧВК он не получил, после чего обратился в Минобороны. На его обращение ответил Герасимов.

«Суть ответа: ЧВК "Вагнер" не входит в состав ВС РФ; за людей, заключивших контракт с ЧВК "Вагнер", Минобороны не отвечает», — передал Ступин разъяснение начальника Генштаба. Депутат также подчеркнул, что после письма в Минобороны россиянина, заключившего контракт с ЧВК, нашли — он находится в одном из госпиталей в Ростовской области.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин счел провокацией вопросы журналистов о конфликте с Минобороны. В Кремле также отметили, что конфликт между ведомством и ЧВК отсутствует.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Начальник Генштаба описал взаимодействие ЧВК «Вагнер» и Минобороны
Дорогу перед министерством в Лондоне залили черной краской в знак протеста
Кабмин России отказался платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН
Сомнолог усомнилась в смерти подростка в Москве из-за бессонницы
Шольц заявил о необходимости поражения России
Мобилизованного россиянина осудили за угрозу убийством в лагере подготовки
Россия отказалась продавать Индии алмазы за рупии
Девушка увеличила губы 20 раз за два года и поделилась опытом
Стало известно о планах Трампа вернуться в Twitter и Facebook
Лавров прибыл в Белоруссию с рабочим визитом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.