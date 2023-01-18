Начальник Генштаба описал взаимодействие ЧВК «Вагнер» и Минобороны

Начальник Генштаба Герасимов заявил, что ЧВК «Вагнер» не входит в состав ВС России

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» не входит в состав Вооруженных сил России. Об этом заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов, его разъяснение приводит депутат Евгений Ступин.

По словам депутата, в декабре он получил обращения от граждан, чьи родственники, заключившие контракты с ЧВК, перестали выходить на связь. Ступин отметил, что информацию об их местоположении в самой ЧВК он не получил, после чего обратился в Минобороны. На его обращение ответил Герасимов.

«Суть ответа: ЧВК "Вагнер" не входит в состав ВС РФ; за людей, заключивших контракт с ЧВК "Вагнер", Минобороны не отвечает», — передал Ступин разъяснение начальника Генштаба. Депутат также подчеркнул, что после письма в Минобороны россиянина, заключившего контракт с ЧВК, нашли — он находится в одном из госпиталей в Ростовской области.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин счел провокацией вопросы журналистов о конфликте с Минобороны. В Кремле также отметили, что конфликт между ведомством и ЧВК отсутствует.