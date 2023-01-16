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12:52, 16 января 2023Россия

В Кремле ответили на информацию о конфликте Пригожина с Минобороны

Песков заявил об отсутствии конфликта между ЧВК «Вагнер» и Минобороны
СюжетМинобороны:

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и Минобороны воюют за родину. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его ответ приводит ТАСС.

Конфликт между ведомством и ЧВК отсутствует, заверил он.

«Конфликт между Минобороны и ЧВК "Вагнер" — это продукция информационных манипуляций, которые устраивают наши противники», — отметил пресс-секретарь президента России.

13 января бизнесмен Евгений Пригожин заявил о попытках украсть победу у ЧВК «Вагнер». Он допустил, что внутривидовая борьба, коррупция, бюрократия и чиновники, которые хотят остаться на своих местах могут нанести значительный урон ЧВК.

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11 января Пригожин рассказал, что подразделения «Вагнера» взяли под контроль всю территорию Соледара в ДНР. Он подчеркнул, что в штурме города не участвовали никакие подразделения, кроме отрядов вагнеровцев.

Спустя два дня о взятии Соледара под полный контроль отчиталось Минобороны России.

Позже российское военное ведомство подтвердило, что взятие городских кварталов Соледара было выполнено штурмовыми отрядами ЧВК «Вагнер».

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Анна Щербакова
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