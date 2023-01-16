Пригожин увидел провокацию в вопросе о конфликте с Минобороны

Пригожин призвал доверять словам Пескова о том, что его ЧВК не конфликтует с Минобороны

Бизнесмен и владелец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин увидел провокацию в вопросе журналистов о конфликте с Министерством обороны России. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канал пресс-службы бизнесмена.

Журналисты задали Пригожину вопрос о том, был ли конфликт между ЧВК и оборонным ведомством. Кроме того, они отметили, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг наличие натянутых отношений между Пригожиным и Минобороны.

Также бизнесмену напомнили его слова о том, что у ЧВК пытаются украсть победу.

«К сожалению, в ваших вопросах много провокационных смыслов. Я не вижу повода не доверять Пескову», — сказал Пригожин.

11 января основатель «Вагнера» рассказал, что подразделения ЧВК взяли под контроль всю территорию Соледара в ДНР. Он подчеркнул, что в штурме города не участвовали никакие подразделения, кроме отрядов вагнеровцев.

Спустя два дня о взятии Соледара под полный контроль отчиталось Минобороны России.

Позже российское военное ведомство подтвердило, что взятие городских кварталов Соледара было выполнено штурмовыми отрядами ЧВК «Вагнер».

16 января Песков заявил, что конфликт между ЧВК и министерством — «это продукция информационных манипуляций, которые устраивают наши противники».