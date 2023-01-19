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20:22, 19 января 2023Наука и техника

Apple заинтересовалась умным домом

Bloomberg: Apple выпустит смарт-дисплей в стиле iPad для управления умным домом

Фото: Elijah Nouvelage / Reuters

Apple заинтересовалась сегментом умного дома и намерена выпустить несколько смарт-устройств. Об этом сообщает Bloomberg.

Как стало известно журналисту агентства Марку Гурману, в компании начали работу над целым рядом аппаратов для умного дома. С помощью стационарных гаджетов можно будет управлять домашними устройствами и бытовыми приборами. Первым подобным девайсом может оказаться смарт-дисплей в стиле iPad — гаджет для взаимодействия с приборами умного дома и общения через FaceTime.

Также источники Гурмана рассказали, что в компании собирались выпустить серию дисплеев для управления смарт-устройствами. Специалист обратился за комментарием к Apple, но не получил оперативного ответа.

Марк Гурман предположил, что интерес Apple к растущему сегменту девайсов умного дома демонстрирует решение компании интегрировать в свои девайсы поддержку протокола Matter. С выходом новых устройств IT-гигант может начать конкурировать с Amazon и Google, которые считаются одними из главных производителей девайсов для умного дома.

О создании гибрида планшета iPad и колонки HomePod, предназначенного для домашнего использования, Марк Гурман рассказывал еще в августе 2022 года. Находящийся в разработке девайс колумнист Bloomberg назвал конкурентом Google Nest Hub и Amazon Echo Show 15.

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Андрей Ставицкий
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