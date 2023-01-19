Боррель ответил на слова Лаврова о «русском вопросе»

Боррель назвал неуместными слова Лаврова о попытке Запада решить «русский вопрос»

Глава евродипломатии Жозеп Боррель ответил на слова главы российского МИД Сергея Лаврова о «русском вопросе». Его заявление опубликовано на сайте дипломатической службы Евросоюза (ЕС).

Боррель назвал неуместными обвинения Лаврова в сторону Запада. «Не может быть никакой параллели между преступлениями нацистской Германии и международной помощью Украине для защиты ее территории и народа от несправедливой агрессии», — подчеркнул Боррель.

Ранее Сергей Лавров заявил, что целью политики Запада является окончательное решение «русского вопроса». Дипломат сравнил это с попытками лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера решить «еврейский вопрос».

Также в ходе пресс-конференции Лавров рассказал, что в 2014 году к власти на Украине пришли русофобы, которые решили изгнать русских из Крыма. По его словам, русофобия в этой стране активно поддерживается Западом.