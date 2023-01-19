В Германии назвали украинский конфликт шансом для НАТО

Министр обороны ФРГ Писториус назвал украинский конфликт шансом для НАТО показать себя

Украинский конфликт дал НАТО возможность раскрыть себя, заявил новый министр обороны Германии Борис Писториус на совместной пресс-конференции с главой Минобороны США Ллойдом Остином. Его слова приводит РИА Новости.

«[Военный конфликт на Украине] дал шанс НАТО показать себя тем, чем оно является — стабильным объединением, способным реагировать и действовать», — сказал глава ведомства ФРГ, добавив, что альянс стоит на базе совместной стратегии и общей ответственности.

По его словам, вместе с американским коллегой они коснулись темы продолжения поддержки Киева. Отмечается, что при перечисления вооружения и военной техники, которую западные партнеры собираются поставить Украине, Писториус не назвал танки. При этом он пообещал выделять помощь украинской стороне и дальше.

«Германия и США плечом к плечу стоят в своих действиях и конкретных вопросах, как бронетранспортеры, ПВО Patriot или же РСЗО. Немецкие системы зарекомендовали себя на Украине — гаубицы Panzerhaubitze, (СЗУ) Gepard и сверхсовременные системы (ПВО) IRIS-T», — уточнил он.

Ранее Писториус сменил предыдущего министра обороны Кристину Ламбрехт, после чего выступил с первой речью в должности главы Минобороны Германии. Он пообещал увеличить военный потенциал страны, а также затронул тему поддержки Украины.