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15:28, 19 января 2023Мир

В Германии назвали украинский конфликт шансом для НАТО

Министр обороны ФРГ Писториус назвал украинский конфликт шансом для НАТО показать себя
СюжетМинобороны:

Фото: Ammar Awad / Reuters

Украинский конфликт дал НАТО возможность раскрыть себя, заявил новый министр обороны Германии Борис Писториус на совместной пресс-конференции с главой Минобороны США Ллойдом Остином. Его слова приводит РИА Новости.

«[Военный конфликт на Украине] дал шанс НАТО показать себя тем, чем оно является — стабильным объединением, способным реагировать и действовать», — сказал глава ведомства ФРГ, добавив, что альянс стоит на базе совместной стратегии и общей ответственности.

По его словам, вместе с американским коллегой они коснулись темы продолжения поддержки Киева. Отмечается, что при перечисления вооружения и военной техники, которую западные партнеры собираются поставить Украине, Писториус не назвал танки. При этом он пообещал выделять помощь украинской стороне и дальше.

«Германия и США плечом к плечу стоят в своих действиях и конкретных вопросах, как бронетранспортеры, ПВО Patriot или же РСЗО. Немецкие системы зарекомендовали себя на Украине — гаубицы Panzerhaubitze, (СЗУ) Gepard и сверхсовременные системы (ПВО) IRIS-T», — уточнил он.

Ранее Писториус сменил предыдущего министра обороны Кристину Ламбрехт, после чего выступил с первой речью в должности главы Минобороны Германии. Он пообещал увеличить военный потенциал страны, а также затронул тему поддержки Украины.

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Виктория Кондратьева
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