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15:30, 17 января 2023Мир

Шольц подтвердил назначение Писториуса на пост министра обороны ФРГ

Канцлер ФРГ Шольц подтвердил назначение Бориса Писториуса на пост министра обороны

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил назначение соратника по Социал-демократической партии и главы МВД федеральной земли Нижняя Саксония Бориса Писториуса на пост министра обороны Германии. Соответствующее сообщение появилось в его Twitter.

«Я рад, что новым министром обороны станет выдающийся политик Борис Писториус. Он является [именно] тем человеком, который сейчас нужен бундесверу, благодаря своему большому политическому опыту, компетентности, напористости, а также большому сердцу», — написал канцлер.

Ранее правительство Германии утвердило Писториуса новым министром обороны. До этого Шольц принял отставку предыдущей главы ведомства Кристины Ламбрехт.

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Виктория Кондратьева
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