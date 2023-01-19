Новый министр обороны Германии выступил с первой речью

Новый глава Минобороны ФРГ Писториус заявил о намерении укрепить армию

Новый министр обороны Германии Борис Писториус выступил с первой речью после назначения его преемником Кристины Ламбрехт. Его слова приводит Reuters.

Глава Минобороны ФРГ заявил, что его целью является укрепление армии страны в условиях войны в Европе. «Наша задача — сделать бундесвер сильным уже сейчас, речь идет о сдерживании, эффективности и готовности. И продолжать оказывать поддержку Украине, в том числе и материальными средствами бундесвера», — заключил он.

Ранее стало известно, что Писториус официально вступил в должность министра обороны ФРГ: он принес присягу в Бундестаге в качестве преемника ушедшей в отставку Ламбрехт. 19 января он должен встретиться со своим американским коллегой Ллойдом Остином, а в пятницу — с руководителями оборонных ведомств примерно из 50 стран НАТО.