Стало известно о возрастании риска заболеваний сердца из-за COVID-19

Cardiovascular Research: COVID-19 может увеличить риск сердечных заболеваний в четыре раза

Китайские специалисты из Университета Гонконга обнаружили, что перенесенный COVID-19 может до четырех раз увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в долгосрочной перспективе. Об этом стало известно из выводов работы, опубликованных в журнале Cardiovascular Research.

В процессе исследования ученые проанализировали данные около 160 тысяч человек из Великобритании со средним возрастом 66 лет, которые были отобраны до декабря 2020 года, то есть до появления первых вакцин в стране. Более семи тысяч пациентов переболели коронавирусом, и на каждого приходилось по десять человек без COVID-19 из двух контрольных групп (неинфицированная группа 2018 года, до появления пандемии, и непереболевшие люди, наблюдаемые в период с 2020 по 2021 год), которые были сопоставимы с первой группой по весу, возрасту, наличию заболеваний и другим параметрам.

Анализ показал, что у испытуемых, перенесших ковид, вероятность развития серьезных сердечно-сосудистых заболеваний в острой фазе (21 день после постановки диагноза) была примерно в четыре раза выше, а в постострой фазе — на 40 процентов (общая статистика по сравнению с двумя контрольными группами). По сравнению с неинфицированными лицами риск смерти у пациентов с COVID-19 был в 81 раз выше в острой фазе и в пять раз выше — в постострой фазе. При этом у людей с тяжелой формой COVID-19 шанс появления сердечных болезней или смерти был выше, чем в нетяжелых случаях.

Повышенный риск инфаркта миокарда, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и тромбоза вен увеличился как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, показало исследование. Вероятность развития инсульта и фибрилляции предсердий повысилась только в краткосрочной перспективе.