На Западе оценили ковбойский подход Пригожина к спецоперации

Newsweek: Пригожин применил ковбойский подход к спецоперации на Украине

Глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заступается за российских солдат на Украине и все больше критикует политику Министерства обороны России. Об этом пишет издание Newsweek со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

Сообщается, что Пригожин подвергает критике введенное российским командованием ограничение на использование российскими бойцами на фронте мобильной техники, говоря о необходимости гаджетов для ведения современной войны.

Издание, ссылаясь на экспертную оценку ISW, отмечает, что подобный «ковбойский подход» Пригожина не подходит для поддержания эффективной и дисциплинированной современной армии.

«Планшеты и смартфоны крайне необходимы для ведения современной войны. Имеются точные геоданные, включая высоты и другие секреты местности», — приводит слова российского бизнесмена его пресс-служба в официальном Telegram-канале.

Также глава российской ЧВК раскритиковал слова генерал-лейтенанта Виктора Соболева, который назвал бритье «элементарным требованием воинской дисциплины», выступив в защиту бойцов, носящих на фронте бороды.

«Немалая часть как мусульман, так и православных по религиозным обычаям носят бороду. Борода на фронте — это символ, это традиция», — заявил Пригожин.

Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал сообщения о запрете на ношение бороды, а также использование планшетов и личного транспорта среди российских военных.