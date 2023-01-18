Генерал объяснил возмутивший Пушилина запрет на бороды в армии

РБК: генерал Соболев объяснил возмутивший Пушилина запрет на бороды и планшеты в армии

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев объяснил запрет на ношение бороды и использование личных планшетов в армии. Его комментарий приводит РБК.

До этого некоторые военкоры рассказали, что в зоне проведения спецоперации на Украине солдат пытаются принудить к уставным порядкам. «Кроме попыток запретить "неуставной" автотранспорт, фронтовиков начали напрягать бритьем бород, стрижкой и уставной формой, что в условиях передовой, мягко говоря, затруднительно соблюдать», — отметил военкор Даниил Безсонов. Позже эта информация возмутила врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина. «Связался с нашей комендатурой и уточнил: никаких подобных проверяющих с такими гениальными идеями (в кавычках) не приезжало, никаких подобных команд не спускалось», — опроверг он информацию в обращении в Telegram-канале.

Соболев указал, что запрет на ношение бород является элементарным требованием воинской дисциплины. «Основная задача военного — это грамотно, умело воевать. Но я не думаю, что при любой самой интенсивной боевой деятельности нет 15–20 минут, чтобы привести в порядок свой внешний вид. На солдата смотрят мирные люди, он должен быть образцом», — сказал депутат.

Генерал связал запрет на личные гаджеты тем, что нельзя пользоваться средствами связи, которые делают человека целью для противника. Соболев подчеркнул, что требования к солдату, в том числе к внешнему виду, прописаны в уставе военной службы.

Ранее депутат счел неэффективным предложение об увеличении призывного возраста в России.