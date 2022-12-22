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16:45, 22 декабря 2022Россия

В Госдуме оценили предложение увеличить призывной возраст

Депутат Соболев назвал неэффективным предложение об увеличении призывного возраста

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Закон об увеличении призывного возраста будет неэффективен. Такую оценку предложению увеличить возраст призыва с 18 до 21 года дал депутат Государственной Думы Виктор Соболев, сообщает Ura.ru в Telegram.

По словам парламентария, такой закон вводить не нужно, так как «это сделает армию только хуже».

Депутат привел в пример Индию, где в 17 лет сначала проходят тренировочную службу, а потом уже поступают на контракт в армию.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу выступил с предложением поэтапно увеличить призывной возраст с 18 лет до 21 года, а предельный возраст призыва — с 27 до 30 лет. В какие сроки будет производиться изменение возраста призыва, глава ведомства не уточнил.

Позже глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что увеличение призывного возраста граждан с 18 лет до 21 года можно реализовать только через изменения в законодательстве. Это может произойти в следующем году, допустил он.

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Сергей Истомин
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