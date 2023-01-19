Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:16, 19 января 2023Наука и техника

Создан крупнейший каталог Млечного Пути с тремя миллиардами объектов

Astrophysical Journal: создан крупнейший каталог Млечного пути с миллиардами объектов

Фото: Felix Mittermeier / Unsplash

Астрономы в рамках проекта NOIRLab создали каталог Млечного Пути с тремя миллиардами объектов. Специалисты предполагают, что этот обзор может быть крупнейшим подобным в мире. Результаты работы опубликованы в Astrophysical Journal.

Для составления карты использовались данные, полученные на камеру Dark Energy Camera Plane Survey (DECaPS2), которая располагается в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили и обладает датчиками оптических и ближних инфракрасных волн. Она позволила зафиксировать сотни миллиардов звезд, области звездообразования и облака пыли и газа. На завершение обзора ушло два года, что сформировало более десяти терабайт информации из 21 400 отдельных снимков, на которых изображены приблизительно 3,32 миллиарда космических тел.

Материалы по теме:
Мы вам не братья Чем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
Мы вам не братьяЧем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
25 апреля 2021
Конец инопланетянам. Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует
Конец инопланетянам.Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует
1 марта 2020

Изучаемая область была сосредоточена на диске Млечного Пути, где находятся большая часть звезд и пыли галактики. Исследование этого региона затруднительно из-за высокой плотности объектов, а также наличия темных скоплений пыли, поглощающих звездный свет. Кроме того, наблюдениям мешает свет от рассеянных туманностей. Преодолеть эту проблему удалось с помощью инфракрасного спектра, который позволил заглянуть сквозь большую часть поглощающей свет пыли.

В ноябре 2022 года учеными из Университета Джона Хопкинса была представлена интерактивная карта, которая позволяет рассмотреть часть Вселенной. Идея проекта заключалась в знакомстве широкой общественности с частью исследованной Вселенной, что ранее было доступно только специалистам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Евросоюз приготовился к полному избавлению от российских энергоресурсов
Внешний долг России за год снизился на 100 миллиардов долларов
Лавров ответил на вопрос о помиловании осужденной в Белоруссии россиянки Сапеги
Пытавшегося вывезти порох на Украину россиянина приговорили к 4,5 года колонии
Наркоторговцы угнали самолет, забыли про топливо и погибли
ВСУ четвертый раз за сутки обстреляли граничащий с Украиной российский регион
Создан крупнейший каталог Млечного Пути с тремя миллиардами объектов
В аэропорту Лондона у страдающей от аллергии пенсионерки отобрали лекарства
Дан прогноз цен на частные дома в 2023 году
Шойгу созвонился с белорусским министром обороны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.