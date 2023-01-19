Создан крупнейший каталог Млечного Пути с тремя миллиардами объектов

Astrophysical Journal: создан крупнейший каталог Млечного пути с миллиардами объектов

Астрономы в рамках проекта NOIRLab создали каталог Млечного Пути с тремя миллиардами объектов. Специалисты предполагают, что этот обзор может быть крупнейшим подобным в мире. Результаты работы опубликованы в Astrophysical Journal.

Для составления карты использовались данные, полученные на камеру Dark Energy Camera Plane Survey (DECaPS2), которая располагается в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили и обладает датчиками оптических и ближних инфракрасных волн. Она позволила зафиксировать сотни миллиардов звезд, области звездообразования и облака пыли и газа. На завершение обзора ушло два года, что сформировало более десяти терабайт информации из 21 400 отдельных снимков, на которых изображены приблизительно 3,32 миллиарда космических тел.

Изучаемая область была сосредоточена на диске Млечного Пути, где находятся большая часть звезд и пыли галактики. Исследование этого региона затруднительно из-за высокой плотности объектов, а также наличия темных скоплений пыли, поглощающих звездный свет. Кроме того, наблюдениям мешает свет от рассеянных туманностей. Преодолеть эту проблему удалось с помощью инфракрасного спектра, который позволил заглянуть сквозь большую часть поглощающей свет пыли.

В ноябре 2022 года учеными из Университета Джона Хопкинса была представлена интерактивная карта, которая позволяет рассмотреть часть Вселенной. Идея проекта заключалась в знакомстве широкой общественности с частью исследованной Вселенной, что ранее было доступно только специалистам.

