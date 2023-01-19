Названы главные итоги российско-китайского сотрудничества в 2022 году

Китаист Ницула назвала рекордный товарооборот главным итогом российско-китайских отношений

В 2022 году российско-китайские отношения выдержали немало испытаний и вышли на новый уровень. Так об итогах прошедшего года для Москвы и Пекина в разговоре с «Лентой.ру» высказалась китаист, главный редактор Telegram-канала «НЕЗАПАД» Анастасия Ницула. Она назвала главные аспекты сотрудничества двух стран.

Начало года

Начало 2022 года ознаменовалось стартом совместных военно-морских учений Китая, России и Ирана в акватории Индийского океана, напомнила она.

«Основной задачей стала отработка действий по обеспечению безопасности международного судоходства и борьбе с морскими пиратами. Примечательно, что в 2022 году именно на этот новый треугольник в многосторонней дипломатии будет оказано наибольшее давление со стороны западных стран, что побудит их к сближению и развитию торгового и финансового сотрудничества», — сказала Анастасия Ницула.

Также в начале февраля президент России Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. «Главы двух стран провели переговоры до церемонии открытия зимних Олимпийских игр, где особенно подчеркнули, что "дружба между двумя государствами не имеет границ, а в сотрудничестве нет запретных зон"», — отметила китаист.

После начала СВО

После начала российской специальной военной операции на территории Украины Пекин делал самые разные шаги в отношении Москвы — как понятные, так и не очень, рассказала Анастасия Ницула.

Многие удивляются, почему, несмотря на непрекращающийся политический диалог на высшем уровне и перманентные высказывания про «стратегическое взаимодействие спина к спине», Китай все еще так нерешительно выступает за Россию. Ответ прост: мы просто требуем от Китая то, чего он нам никогда не обещал Анастасия Ницула китаист, главный редактор Telegram-канала «НЕЗАПАД»

«Поддержка Поднебесной проявляется в дружественном нейтралитете. Именно поэтому условные воздержания Китая в ходе голосований в Совете Безопасности ООН по украинскому кризису уже стоит рассматривать как позитивные звоночки», — объяснила она.

По мнению китаиста, Пекин активно поддерживал Москву в информационном поле. В то же время российская сторона делала ответные шаги, считает Анастасия Ницула.

«Летом Россия продемонстрировала поддержку Китая в Тайваньском вопросе, резко осудив визит [спикера Палаты Представителей США] Нэнси Пелоси на Тайвань и назвав его вопиющей провокацией. Другой реакции, впрочем, ни в Китае, ни в России не ждали», — рассказала он.

Наша страна всегда поддерживала Китай в таких ключевых вопросах, как суверенитет, безопасность и территориальная целостность Анастасия Ницула китаист, главный редактор Telegram-канала «НЕЗАПАД»

Главный итог

С учетом введенных западными странами санкций против России и давления на Китай, странам удалось выйти на новый уровень экономического сотрудничества, отметила Анастасия Ницула.

О российско-китайских отношениях можно говорить много и долго, но самое важное, что нужно о них знать, так это то, что они не имеют аналога по уровню взаимопонимания и взаимодействия Анастасия Ницула китаист, главный редактор Telegram-канала «НЕЗАПАД»

«Несмотря на все перипетии, товарооборот России и Китая достиг рекордных 190 миллиардов долларов, а доля национальных валют в российско-китайских взаиморасчетах подскочила с 20 процентов в начале года до 27,5 процента к сентябрю. После перевода оплаты за поставки газа по "Силе Сибири" в рубли и юани эта цифра неуклонно растет», — заключила она.

Ранее во время ежегодной пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отношения России и Китая переживают лучшие времена за всю историю.