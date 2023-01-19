Судья популярного шоу на НТВ рассказал о сбалансированности москвичей
Известный российский хореограф, судья популярного шоу «Маска. Танцы» на телеканале НТВ Егор Дружинин предположил, что москвичи отличаются от жителей других городов сбалансированностью. Свою позицию он объяснил в разговоре с изданием «Москвич Mag».
Во время разговора Дружинина попросили рассказать, в чем состоит главное отличие жителей столицы от тех, кто проживает в других городах. «В их сбалансированности, что ли. Они энергичнее жителей многих сонных провинциальных или курортных городов, но обходятся без экзальтированности и суеты жителей огромных мегаполисов», — отметил хореограф.
Дружинин также перечислил сферы, которые лучше развиты в Москве, чем в других мировых столицах. По его мнению, Москву в лучшую сторону от Нью-Йорка, Берлина, Парижа и Лондона отличает система общественного транспорта, уровень работы социальных служб и качество коммунальных служб, которые отвечают за чистоту.
Ранее певица Любовь Успенская назвала наличие русского духа отличием Москвы от других мировых столиц. Певица также заявила, что не заметила разницы между москвичами и жителями других российских городов.