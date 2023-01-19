Судья популярного шоу на НТВ рассказал о сбалансированности москвичей

Хореограф Егор Дружинин предположил, что москвичи отличаются сбалансированностью

Известный российский хореограф, судья популярного шоу «Маска. Танцы» на телеканале НТВ Егор Дружинин предположил, что москвичи отличаются от жителей других городов сбалансированностью. Свою позицию он объяснил в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Во время разговора Дружинина попросили рассказать, в чем состоит главное отличие жителей столицы от тех, кто проживает в других городах. «В их сбалансированности, что ли. Они энергичнее жителей многих сонных провинциальных или курортных городов, но обходятся без экзальтированности и суеты жителей огромных мегаполисов», — отметил хореограф.

Дружинин также перечислил сферы, которые лучше развиты в Москве, чем в других мировых столицах. По его мнению, Москву в лучшую сторону от Нью-Йорка, Берлина, Парижа и Лондона отличает система общественного транспорта, уровень работы социальных служб и качество коммунальных служб, которые отвечают за чистоту.

Ранее певица Любовь Успенская назвала наличие русского духа отличием Москвы от других мировых столиц. Певица также заявила, что не заметила разницы между москвичами и жителями других российских городов.