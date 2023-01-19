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09:42, 19 января 2023Среда обитания

Судья популярного шоу на НТВ рассказал о сбалансированности москвичей

Хореограф Егор Дружинин предположил, что москвичи отличаются сбалансированностью

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Известный российский хореограф, судья популярного шоу «Маска. Танцы» на телеканале НТВ Егор Дружинин предположил, что москвичи отличаются от жителей других городов сбалансированностью. Свою позицию он объяснил в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Во время разговора Дружинина попросили рассказать, в чем состоит главное отличие жителей столицы от тех, кто проживает в других городах. «В их сбалансированности, что ли. Они энергичнее жителей многих сонных провинциальных или курортных городов, но обходятся без экзальтированности и суеты жителей огромных мегаполисов», — отметил хореограф.

Дружинин также перечислил сферы, которые лучше развиты в Москве, чем в других мировых столицах. По его мнению, Москву в лучшую сторону от Нью-Йорка, Берлина, Парижа и Лондона отличает система общественного транспорта, уровень работы социальных служб и качество коммунальных служб, которые отвечают за чистоту.

Ранее певица Любовь Успенская назвала наличие русского духа отличием Москвы от других мировых столиц. Певица также заявила, что не заметила разницы между москвичами и жителями других российских городов.

Нина Ташевская
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