Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:25, 7 декабря 2022Среда обитания

Любовь Успенская назвала отличие Москвы от Нью-Йорка

Певица Любовь Успенская назвала русский дух отличием Москвы от Нью-Йорка

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Певица Любовь Успенская назвала наличие русского духа отличием Москвы от других мировых столиц. Своим мнением она поделилась в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Во время интервью певицу попросили предположить, с чем в российской столице лучше обстоят дела, чем в Нью-Йорке, Берлине, Париже и Лондоне. «Русский дух. Это состояние души вы не найдете ни в одной точке мира», — заявила Успенская. При этом она не уточнила, посещала ли все названные города.

Певица также высказалась по поводу того, чем москвичи отличаются от жителей других городов страны. По мнению Успенской, она не заметила разницы, однако уточнила, что столица предоставляет всем приезжим возможности для реализации.

В июне 2022 года российский актер Никита Ефремов заявил, что в сравнении с мировыми столицами в Москве удобнее метро. Он также отметил, что в Нью-Йорке лучше обстоят дела с инфраструктурой для людей с ограниченными возможностями.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о продолжении наступления на краснолиманском направлении
Диетолог назвала неожиданную альтернативу шоколаду
В Латвии заявили об открытости для российских СМИ
Объявление для собаководов в лифте московской многоэтажки возмутило россиян
В Турции анонсировали переговоры с российской стороной по Сирии
На Украине назвали сроки замены уничтоженных обстрелами трансформаторов
Песков объяснил отсутствие ответа России на потолок цен на нефть
Лавров назвал условие обсуждения Россией урегулирования украинского конфликта
В ЕС приблизились к введению потолка цен на газ
В России оценили планы ВСУ на зимнюю кампанию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.