Любовь Успенская назвала отличие Москвы от Нью-Йорка

Певица Любовь Успенская назвала русский дух отличием Москвы от Нью-Йорка

Певица Любовь Успенская назвала наличие русского духа отличием Москвы от других мировых столиц. Своим мнением она поделилась в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Во время интервью певицу попросили предположить, с чем в российской столице лучше обстоят дела, чем в Нью-Йорке, Берлине, Париже и Лондоне. «Русский дух. Это состояние души вы не найдете ни в одной точке мира», — заявила Успенская. При этом она не уточнила, посещала ли все названные города.

Певица также высказалась по поводу того, чем москвичи отличаются от жителей других городов страны. По мнению Успенской, она не заметила разницы, однако уточнила, что столица предоставляет всем приезжим возможности для реализации.

В июне 2022 года российский актер Никита Ефремов заявил, что в сравнении с мировыми столицами в Москве удобнее метро. Он также отметил, что в Нью-Йорке лучше обстоят дела с инфраструктурой для людей с ограниченными возможностями.