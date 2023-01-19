Глава Евросовета прибыл в Киев

Глава Евросовета Мишель прибыл в Киев для обсуждения всех направлений сотрудничества

Глава Евросовета Шарль Мишель прибыл на Украину. Об этом он написал в своем Twitter.

«Вернулся в Киев, чтобы обсудить все направления сотрудничества», — написал он, прикрепив к публикации фотографию себя на платформе железнодорожного вокзала.

Кроме того, он пожелал, чтобы 2023 год стал годом мира.

Ранее Мишель выступил за поставки танков Украине. По его словам, военная помощь будет осуществляться через Европейский фонд мира.

Российская сторона также прокомментировала возможную военную помощь Запада Киеву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что усовершенствованное военное оборудование не изменит ситуацию на фронте для украинской стороны.