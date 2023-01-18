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11:38, 18 января 2023Мир

Глава Евросовета поддержал поставки танков Украине

Глава Евросовета Мишель поддержал поставки танков Украине через Европейский фонд мира

Фото: Jean-Francois Badias / AP

Глава Евросовета Шарль Мишель поддержал поставки танков на Украину. Трансляция пленарной сессии Европарламента в Страсбурге доступна на YouTube.

«Им [Украине] срочно нужно больше вооружений, и я лично выступаю за поставку танков Украине», — заявил он, подчеркнув, что военная поддержка Киева будет осуществляться через Европейский фонд мира.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки Западом бронетехники и вооружения никак не повиляют на ход спецоперации. По словам представителя Кремля, Россия в ходе боевых действий уничтожает и будет уничтожать эти боевые машины. Песков подчеркнул, что поставки военного оборудования Украине не изменят ситуацию и доставят государству еще больше бед.

17 января президент Литвы Гитанас Науседа рассказал, что политики стран Евросоюза вынуждены принимать во внимание отличающиеся общественные мнения в своих государствах. Так он объяснил задержку в поставках на Украину немецких танков Leopard.

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Варвара Кошечкина
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