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10:25, 19 января 2023Интернет и СМИ

В Meta задумали разрешить публиковать обнаженную грудь в Facebook и Instagram

Совет Meta предложил отменить запрет на публикацию обнаженной груди в Facebook и Instagram

Фото: Shutterstock

В американской корпорации Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ; принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram запрещены в РФ) задумали разрешить публиковать фотографии обнаженной женской груди в социальных сетях Facebook и Instagram. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

По данным издания, наблюдательный совет Meta, в состав которого входят ученые, политики и журналисты, выступил за пересмотр правил модерации откровенного контента. В частности, было предложено отменить запрет на размещение в Facebook и Instagram изображений с обнаженными женскими сосками. Отмечается, что аналогичного запрета на мужскую грудь нет.

Совет пришел к выводу, что правила соцсетей «основаны на бинарном представлении о гендере и различии между мужским и женским телами и сбивают с толку, когда речь идет об интерсексуальных, небинарных и трансгендерных пользователях».

Предложение разрешить публиковать обнаженную женскую грудь в соцсетях последовало за тем, как Facebook удалил два поста американской трансгендерной пары. На снимках они позировали топлес, но их соски были прикрыты. Позднее пара обжаловала решение соцсети и посты были восстановлены.

В декабре 2022 года стало известно о планах Twitter запретить некоторым соцсетям, в частности, Facebook и Instagram, бесплатно продвигаться на своей площадке. Пост о внедрении новой политики был опубликован в официальном блоге компании. Однако вскоре публикация Twitter подверглась критике и в итоге была удалена.

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Олег Давыдов
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