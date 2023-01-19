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15:51, 19 января 2023Мир

Разведка Финляндии начала наблюдать за поведением России в Африке

Военная разведка Финляндии начала наблюдать за расширением влияния России в Африке

Фото: Sophie Garcia / АР

Военная разведка Финляндии начала наблюдать за расширением российского влияния в Африке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление финского ведомства.

«В Африке усилия России по расширению своего влияния под прикрытием частных военных компаний заслуживают внимания», — говорится в обзоре разведки.

По данным ведомства, активность России на континенте привела «к усилению конфронтации между местными органами власти и международными субъектами», которая привела к выводу сил Франции из Мали.

Российская специальная военная операция вызывает обеспокоенность в Африке в контексте продовольственной безопасности и снабжения континента зерном, которое раньше импортировалось в африканские страны с Украины, уточнили в ведомстве.

В сентябре 2021 года министр иностранных делах России Сергей Лавров рассказал, что власти Мали обратились к российской частной военной компании за помощью для борьбы с террористами. Однако Москва не имеет отношения к этому сотрудничеству, заявлял он.

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Глеб Бажуткин
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