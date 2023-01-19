Аналитики перечислили самые популярные гаджеты у москвичей в 2022 году

Наибольшей популярностью у москвичей в 2022 году пользовались смартфоны и умные колонки

Аналитики московского департамента информационных технологий (ДИТ) рассказали, что наибольшей популярностью у жителей столицы в прошлом году пользовались смартфоны и умные колонки. Результаты исследования были опубликованы на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в 2022 году среди москвичей вырос спрос на смартфоны. Так, число владельцев этих гаджетов увеличилось до 95 процентов, что на четыре процента больше, чем в 2021 году. «При этом 89 процентов пользователей заявили, что не могут обойтись без смартфона в повседневной жизни», — сказано в публикации. Уточняется, что смартфоны по ряду своих функций продолжают все больше вытеснять ноутбуки.

Помимо этого, в прошлом году москвичи активно приобретали умные колонки. Как показал опрос, ими пользуется уже каждый четвертый житель столицы. Что касается домашних устройств, то наиболее часто используются Wi-Fi-роутеры и телевизоры с функцией подключения к интернету. «Wi-Fi-роутер стал самым популярным устройством впервые за четыре года исследований. Его наличие в доме отметили 87 процентов жителей», — сообщили аналитики.

Ранее стало известно, что в 2022 году спрос россиян на iPhone упал почти вдвое. Уточняется, что, несмотря на это, бренд сохранил лидерство на рынке в денежном выражении.