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09:13, 19 января 2023Путешествия

Популярный азиатский город отменит карантин для россиян

Правительство Гонконга отменит карантин для иностранных туристов с 30 января

Фото: Unsplash

Правительство Гонконга решило отменить карантин для заболевших коронавирусом иностранных туристов, в том числе россиян. Об этом в четверг, 19 января, сообщает газета South China Morning Post.

По словам главы популярного азиатского города Джона Ли, с 30 января заразившимся COVID-19 больше не нужно будет сообщать личную информацию через онлайн-платформу гонконгского центра здравоохранения.

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Глава специального административного района КНР подчеркнул, что ослабление антиковидных мер связано с улучшением эпидемиологической обстановки в регионе и высоким уровнем вакцинации населения. Кроме того, данный шаг «основан на научных данных и оценке рисков», добавил Ли.

Отмечается, что в настоящее время заразившиеся коронавирусной инфекцией жители и гости Гонконга должны соблюдать самоизоляцию в течение пяти дней. 

Ранее Китай также упростил правила въезда для путешественников, отменив основные ограничения, которые были введены в рамках борьбы с COVID-19. Согласно нововведениям, въезжающие в страну иностранцы с 8 января больше не обязаны соблюдать карантин по приезде в Китай.

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Валентина Процкова
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