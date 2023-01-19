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12:40, 19 января 2023Бывший СССР

В Литве призвали не отправлять на Украину много танков

Генерал армии Литвы Рупшис призвал не отправлять на Украину много танков

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Командующий армией Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис призвал не отправлять на Украину сразу много танков. Его слова приводит «Sputnik Литва».

«Все время есть технические проблемы, я бы назвал две основные: нельзя сразу давать большое количество танков, потому что сначала надо обучить. Говоря о танках как о средстве — украинская армия до сих пор не использовала ни одного танка такого типа», — рассказал он.

Второй проблемой являются собственные планы обороны, по которым страны должны гарантировать свою защиту. По словам Рупшиса, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имели подобных танков на вооружении, поэтому первоначальная поддержка данным оружием «не так уж и велика».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна может передать Киеву танки без согласия Германии. Как он утверждает, польская сторона договорилась с Украиной и другими партнерами из Западной Европы о совместной поставке вооружения. Политик назвал согласие Берлина вопросом «второго ранга». Представитель правительства Германии Кристиане Хофман сообщила, что передача танков Leopard Украине без разрешения германского правительства будет противозаконной.

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Кристина Есикова
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