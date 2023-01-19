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07:50, 19 января 2023Спорт

Игрок НХЛ назвал отличие американского хоккея от российского

Игрок «Коламбуса» Марченко заявил, что в России любят позиционные атаки в отличие от НХЛ
Кирилл Марченко

Кирилл Марченко. Фото: Tim Fuller-USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко назвал отличие американского хоккея от российского. Его слова приводит РИА Новости.

«В России любят позиционные атаки, закрепиться в своей зоне и играть, а в Америке все бегают туда-обратно и бросают», — заявил 22-летний хоккеист. Марченко подчеркнул, что ему потребовалось десять матчей, чтобы перестроиться на североамериканскую схему.

Марченко подписал контракт с «Коламбусом» в мае 2022 года. В его активе девять очков в 21 матче за клуб.

В январе 2021 года российский защитник клуба НХЛ «Чикаго Блэкхокс» Никита Задоров заявил о невозможности играть в советский хоккей. Он обратил внимание на то, что современные сборные Канады, США и Швеции многое переняли из советской хоккейной системы, однако сумели создать свою философию игры.

Анастасия Борисова
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