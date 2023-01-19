Экс-главу «Нафтогаза Украины» обвинили в коррупции

Экс-главе «Нафтогаза Украины» Коболеву предъявили обвинения в коррупции

Экс-главе правления компании «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву предъявили обвинения в коррупции — в 2018 году он назначил самому себе премию в 261 миллион гривен (около 10 миллионов долларов по тогдашнему курсу). Об этом в Telegram сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

В сообщении НАБУ не упоминается имя обвиняемого, но в 2018 году главой правления «Нафтогаза Украины» был именно Коболев.

По версии следствия, он незаконно издал приказ о премировании сотрудников и получил премию в размере 261 миллиона гривен за «экстраординарные достижения» — таковыми он посчитал решение по делу о контракте купли-продажи природного газа в 2009-2019 годах. Это существенно превышает размер стандартной премии: в 2017 году, по данным НАБУ, руководитель «Нафтогаза» получил 12,4 миллиона гривен.

«Всего в течение 2018 года подозреваемому, как считает следствие, незаконно выплатили за счет компании более 229,25 миллиона гривен (разница между фактически выплаченной премией и максимально допустимым ее размером)», — говорится в сообщении.

Действия Коболева квалифицировали по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупном размере).

В начале 2022 года у экс-руководителя правления «Нафтогаза» прошли обыски. 28 апреля 2021 года он был уволен с поста, его место занял Юрий Витренко.