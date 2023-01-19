В Госдуме объяснили важность полного запрета вейпов в России

В Госдуме объяснили, что в России все равно продолжают продавать вейпы несовершеннолетним

Продажа вейпов несовершеннолетним в России запрещена, при этом продавцы готовы игнорировать этот факт. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровье Сергей Леонов в разговоре с NEWS.ru.

Он также объяснил важность полного запрета вейпов в России. По словам Леонова, сейчас в стране гибнет много молодых людей именно из-за вейпов. Кроме того, такие устройства иногда взрываются, уточнил он. При этом «к каждому ларьку контролера не приставишь», который бы следил за действиями продавцов.

Леонов сказал, что на первом этапе надо ужесточить правила реализации этих устройств, а на втором — полностью запретить их. Помимо этого, он напомнил, что большинство вейпов привозят сейчас нелегально, из-за чего налоги не платятся.

В заключение Леонов сказал, что вейп воспринимается подростками как игра, так как на упаковках нет никаких устрашающих картинок. При этом на пачках сигарет есть специальные знаки, также их хранят в отдельных шкафах, чтобы на прилавках не было видно.

18 января спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин заявил, что профильные комитеты Госдумы должны внести предложения о возможном запрете вейпов. Он утверждал, что дети школьного возраста стали все больше и больше подвержены употреблению вейпов.

Ранее специалист Минздрава Маринэ Гамбарян также настояла на запрете продажи электронных сигарет в России. Она отметила, что без введения ограничений на такие продажи невозможно достичь целей по противодействию потребления табака.