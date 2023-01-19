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18:45, 19 января 2023Спорт

Российская фигуристка вернулась на лед через 12 дней после перелома ноги

Российская фигуристка Любовь Рубцова вернулась на лед через 12 дней после перелома ноги

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российская фигуристка Любовь Рубцова вернулась к тренировкам на льду через 12 дней после того, как получила тяжелую травму. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все нормально, но еще будут делать дополнительные обследования. Люба уже приступила к тренировкам, второй день на льду», — заявил тренер Рубцовой Алексей Василевский. 7 января спортсменка получила перелом ноги на тренировке при попытке сделать тройной аксель.

13-летняя Рубцова в октябре прошлого года перешла к Василевскому из группы Этери Тутберидзе. Она является двукратной победительницей чемпионатов Москвы.

7 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на конгрессе организации принял решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Оно будет действовать до дальнейшего особого уведомления.

Алексей Гусев
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