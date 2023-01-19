Кадыров попросил Володина отправить противников бороды в армии на передовую

Кадыров попросил Володина отправить выступивших за запрет бороды в армии на передовую

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой отправить сторонников запрета ношения бороды в армии на передовую. Соответствующее заявление опубликовано в его Telegram-канале.

«Уважаемый Вячеслав Викторович, будьте добры, не в службу, а в дружбу: отправьте блюстителей устава на передовую. Я понимаю, возраст и все такое, но в политике не должно быть “старше-младше“, “брат-сват“. В политике есть только интересы государства», — написал он и добавил, что требования дисциплины будут актуальны после завершения специальной военной операции.

Заявление Кадырова стало ответом на высказывание депутата Госдумы, генерал-лейтенанта Виктора Соболева, который прокомментировал появившиеся в соцсетях сообщения о том, что бойцам запрещено носить бороду. Генерал объяснил это элементарным требованием воинской дисциплины.

«Видимо, генерал-лейтенант Виктор Соболев имеет очень много свободного времени на службе, раз от нечего делать перечитывает устав», — отреагировал на это Кадыров.

При этом временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин опроверг сообщения о том, что бойцам запрещено носить бороду. По его словам, подобные слухи распространились в Telegram-каналах и среди военкоров, но они не имеют под собой никаких оснований.

